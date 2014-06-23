تقارير غربية: الإنهيار النفسي يطيح بقوات المالكي

ركزت الصحف والتحليلات الغربية صباح اليوم بمعظمها على انهيار جيش المالكي في مواجهة المسلحين وتنظيم "داعش" وما يجري في العراق.

ونقلت صحيفة "النيويورك تايمز" عن مسؤولين غربيين قولهم بأن ربع الجيش العراقي غير فعال في القتال، وأن القوات الجوية ضئيلة والروح المعنوية في صفوف القوات منخفضة وقياداتها تعاني من الفساد على نطاق واسع.

فيما تحدثت "الواشنطن بوست" عن انهيار نفسي تعاني منه قوات الجيش العراقي أمام المسلحين.

وأشارت الصحيفة إلى حالات فرار لعشرات الآلاف من القياديين والجنود معتبرة أن هذا اليأس وصل إلى رئيس الحكومة نوري المالكي الذي اضطر إلى الإستعانة بالمتطوعين.

واضافت هؤلاء وإن تطوعوا بعشرات الآلاف إلا أنهم يعانون من حالة فوضى نتيجة ولائهم وقتالهم تحت راية الميليشيات كما انهم لم يتلقوا التدريب اللازم قبل اشراكهم في العمل العسكري.

ونقلت عن المستشار السابق للقوات الأميركية في العراق ريك برينان اعتقاده بأن ما يجري هو بداية تفكك الدولة العراقية.