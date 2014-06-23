بالفيديو.. معبر طريبيل بعد انسحاب قوات المالكي منه

أظهر مقطع فيديو معبر طريبيل الحدودي بين العراق والأردن، وهو خال تماماً من قوات المالكي التي انسحبت بعد سيطرة المسلحين على المعبر. وأظهرت الصور وجود آثار لمعارك بالمكان.

أكد مسؤولون وشهود عيان في الأردن أن عمان عززت دفاعتها الحدودية مع العراق، بعد أن سيطر مسلحون على المعبر البري الوحيد بين البلدين، فيما أشار سائقو شاحنات وصلوا للأردن إلى أن مسلحين يديرون الآن نقاط تفتيش على امتداد مسافات طويلة من طريق بغداد عمان السريع.

وقال وزير الدولة للإعلام الاردني محمد المومني "لرويترز" إن "حركة المرور توقفت، وتوجد علامات فوضى في المعبر الذي يعمل كشريان رئيسي لتدفق المسافرين والتجارة بين العراق والاردن"، مبينا ان "آخر حركة كانت بحدود الساعة السابعة والنصف من مساء أمس.

وأفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار بأن المسلحين سيطروا، مساء الأحد، على منفذي الوليد (على الحدود السورية) وطريبيل (على الحدود مع الأردن)، وكلاهما في الأنبار بعد معارك مع قوات حماية الحدود.

وأفادت وكالة عمون الأردنية أن معبر طريبيل الحدودي مع العراق بات تحت سيطرة المسلحين بعد انسحاب قوات المالكي، مشيرة الى أن زعامات عشائرية هي من أمّنت عملية خروج العسكر والامنيين العراقيين والعاملين من طواقم الجمارك، للحؤول دون تعرضهم لهجوم المسلحين.

