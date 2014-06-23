"وول ستريت": واشنطن لم تساعد العراق خوفا من إيران

كشفت صحيفة "وال ستريت جورنال" الأمريكية عن تخاذل اميركي في مساعدة الجيش العراقي.

واكدت أن الرئيس الأميركي باراك اوباما وضع خطة سرية لمساعدة العراق نهاية سنة 2013، لكن ما قُدم من خلالها كان محدوداً فبدلاً من أن تجهز عناصر المخابرات الأميركية العراقيين بالمعلومات الآنية عن المسلحين، من خلال ما تلتقطه الطائرات التجسسية المسيّرة، وخرق شبكة اتصالاتهم، فإنهم كانوا يجهزون نظراءهم العراقيين بصور فوتوغرافية محدودة عاكسين بذلك خشية الولايات المتحدة من أن تنتهي تلك المعلومات الحساسة بيد إيران".

وأوضحت الصحيفة، أن "الحساسيات السياسية والأمنية لقادة البلدين، دعت واشنطن إلى التحرك بحذر لتأسيس مركزها الاستخباري بنحو سري في بغداد.

لكن إعلان أوباما عن عزمه إرسال 300 مستشار عسكري إلى العراق، وإقامة مركزين للعمليات المشتركة، يبين مدى سعي القادة الأميركيين والعراقيين لتدارك تهديد المسلحين الذي حددوه ولكنهم كانوا بطيئين في مواجهته.

