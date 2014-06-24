الأمم المتحدة: أكثر من 1000 قتيل بالعراق في 17 يوماً

يزداد المشهد العراقي سواداً، منذ 3 أسابيع، مع تزايد الاشتباكات بين قوات المالكي والثوار والمسلين. وفي آخر الأرقام التي تعطي صورة عما يجري في العراق، أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن أكثر من ألف شخص قتلوا، معظمهم من المدنيين وأصيب عدد مماثل تقريباً في المعارك وأعمال العنف التي بدأت في العراق مع اجتياح مسلحي داعش شمال البلاد، في الخامس من يونيو.

ويضم عدد الضحايا من أعدمهم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وسجناء قتلتهم القوات العراقية أثناء تقهقرها، فضلاً عن ضحايا عمليات قصف وتبادل إطلاق النار.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "إن هذا الرقم يشمل عمليات إعدام دون محاكمة جرى التحقق منها واستهدفت مدنيين ورجال شرطة وجنود بدون قتال".

