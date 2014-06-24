بيجي في قبضة المسلحين بعد استسلام قوات المالكي

بعد أيام من الاشتباكات، وتضارب الأنباء حول سيطرة المسلحين على مصفاة بيجي العراقية، أعلن ناطق باسم ثوار العشائر أن الثوار سيطروا بشكل تام على مصفاة بيجي النفطية في محافظة صلاح الدين . وأكدت مصادر أن قوات المالكي التي كانت تتحصن في المصفاة استسلمت بعد وساطة عشائرية بضمان توفير أمنها. وقد تم نشر فيديوهات على اليوتيوب تظهر احتفالات أهالي المدينة بدخول الثوار إلى المصفاة .

كما نشرت صور تظهر احتفالات في شوارع قضاء بيجي قيل إنها بمناسبة سقوط مجمع مصفاة بيجي النفطي بيد الثوار وذلك بعد اشتباكات استمرت أياماً بينهم وبين قوة الحماية التابعة لجيش المالكي.

وبعد سيطرة مسلحي العشائر على معبر القائم على الحدود السورية أحكموا السيطرة على معبر طريبيل على الحدود الأردنية وتحدثت انباء عن سير أعمال المعبر بشكل اعتيادي, فيما بقيت قوة من الشرطة المحلية في معبر الوليد- التنف على الحدود السورية وجميع تلك المعابر في محافظة الأنبار . أما معبر ربيعة في نينوى فهو بيد قوات البيشمركة الكردية.

وفي قضاء جديثة مازالت عشائر المنطقة تسيطر على مركز المدينة، فيما ينتشر المسلحون حولها بعد سيطرتهم على قاعدة البغدادي العسكرية في أعقاب انسحاب قوات المالكي إلى سد حديثة.

وفي جنوب قضاء سامراء اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات المالكي ومسلحين في ناحية الاسحاقي، إذ توجهت قطعات عسكرية إلى المنطقة التي سيسطر عليها المسلحون, وأسفرت المواجهات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

ووردت معلومات عن سقوط ناحية العلم بيد المسلحين بعد مفاوضات مع عشائر المنطقة. وفي محافظة ديالى التي يقطنها أكراد وتركمان وعرب سنة وشيعة، تشتد المعارك في مدينة المقدادية حيث امتدت إلى مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

