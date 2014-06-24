خبير: العشائر تقود ثورة العراق والمالكي يدعي الدعشنة

أكد الخبير العسكري العراقي مازن السامرائي لقناة "الحدث" أن ثوار العشائر هم من يخططون ويقودون الثورة في العراق، مشيراً إلى أن نوري المالكي يحاول "دعشنة" الثورة، بحسب تعبيره.

وقال إن الثورة تضم مختلف أطياف وفصائل الشعب العراقي، ولا يقودها تنظيم إرهابي كما يحاول نظام المالكي تصوير الموقف.

وأكد السامرائي أن الثوار لديهم خطة محكمة للوصول إلى بغداد، مشيرا إلى أن محافظتي نينوى والأنبار وحزام بغداد بالكامل تحت سيطرة الثوار.

وذكر أن الثورا يسيطرون على سامراء باستثناء المواقع التي توجد فيها مراقد شيعية، محذرا من أن المالكي يمكن أن يخطط عملا ضد المراقد من أجل إشعال الموقف.

وأفاد السامرائي في مقابلة سابقة مع "الحدث" أن عدداً من ضباط الجيش العراقي انحازوا للثورة وانخرطوا في صفوفها، فيما فر آخرون ممن لا يمتلكون العقيدة العسكرية، مخلّفين مواقعهم التي سيطر عليها الثوار.

وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما في كلمة سابقة أن ما يجري في العراق حرب أهلية.

ودعا المرجع الديني البارز السيستاني إلى تشكيل حكومة جديدة في العراق، في تصريحات غير مسبوقة ضد استمرار المالكي في الحكم.