بارزاني لكيري: نواجه عراقاً جديداً

أعلن مسعود بارزاني أنه سيعرض على وزير الخارجية الأميركي خلال اجتماعه به في إربيل اليوم، استقلال اقليم كردستان محملاً المالكي مسؤولية ما يحدث في العراق داعياً إياه الى التنحي. وقال بارزاني خلال استقباله كيري في مقر رئاسة الوزراء في أربيل عاصمة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي "في ظل هذه التغيرات، أصبحنا نواجه واقعاً جديداً وعراقاً جديداً".

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري وصل إلى كردستان العراقية، اليوم الثلاثاء، لحث زعمائها على عدم الانسحاب من العملية السياسية في بغداد، بعد أن سيطرت قوات الأمن الكردية على مدينة كركوك النفطية بشمال العراق.

يأتي هذا بعد أن سيطر مقاتلو قوات البيشمركة الكردية على كركوك في 12 من الشهر الجاري بعد فرار القوات العراقية أمام تقدم مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.

لكن كيري الذي يقوم بجولة في الشرق الأوسط لبحث الأزمة في العراق يأمل بأن يقنع القيادة الكردية بالمشاركة في الحكومة الجديدة في بغداد وتولي مناصب رفيعة تتيح لها المشاركة في القرارات المتعلقة بالثروة النفطية.

زيارة مهمة

وتعليقاً على الزيارة، قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية للصحافيين"إن زيارة وزير الخارجية ستكون مهمة جداً من أجل الاجتماع مع القيادة الكردية وتشجيعها على القيام بدور فعال في عملية تشكيل هذه الحكومة، بما في ذلك اختيار رئيس قوي جداً يمكن أن يمثل كلاً من المصالح الكردية والمصالح العراقية على السواء". وأضاف "إذا قرر الأكراد الانسحاب من العملية السياسية في بغداد فإن ذلك سيعجل كثيراً من التطورات السلبية".

كركوك والحلم الكردي

يُذكر أن الأكراد يحلمون منذ فترة طويلة بالسيطرة على كركوك، وهي مدينة غنية باحتياطيات نفط كبيرة ويعتبرها الأكراد عاصمتهم التاريخية. وفي حالة إصرار الأكراد على الاحتفاظ بكركوك ستدر عليهم إيرادات نفطية تتجاوز أي ميزانية قد يحصلون عليها من بغداد، ما يعزز طموحهم بالانفصال وتشكيل دولة مستقلة كلياً.

أما الأراضي الجديدة التي سيطر عليها الأكراد فتحوى مكامن نفط ضخمة يعتبرها الأكراد حقاً، ويعولون عليها لرخاء دولتهم في المستقبل.

