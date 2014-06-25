المالكي يرفض تشكيل حكومة وحدة

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الأربعاء رفضه تشكيل حكومة انقاذ وطني في الوقت الذي تشهد فيه البلاد توتراً أمنياً، وما يشبه انتفاضة في عدد من المناطق العراقية. ولمح إلى تمسكه بمواصلة سعيه للبقاء على رأس الحكومة لولاية ثالثة.



وقال المالكي في خطابه الأسبوعي "ليست خافية الأهداف الخطيرة لتشكيل حكومة انقاذ وطني كما يسمونها فهي محاولة من المتمردين على الدستور للقضاء على التجربة الديموقراطية الفتية ومصادرة آراء الناخبين". كما أكد أنه ملتزم بعقد أولى جلسات البرلمان خلال أسبوع لبدء عملية تشكيل حكومة جديدة.

وقال عبر التلفزيون الرسمي إن الجلسة الأولى للبرلمان ستعقد بما يتفق مع الاستحقاقات الدستورية وانطلاقا من الالتزام بدعوة المرجعية العليا والولاء للشعب العراقي.

وكان يشير إلى المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني الذي دعا يوم الجمعة الى بدء عملية تشكيل حكومة جديدة جامعة.

