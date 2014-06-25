المستشارون الأميركيون يصلون إلى بغداد

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن أول دفعة من المستشارين العسكريين الأميركيين الذين سيُرسلون إلى العراق بدأت مهمتها في بغداد.

وأشار مصدر عسكري أميركي إلى أن المستشارين، وعددهم أربعون، كانوا متمركزين في السفارة الأميركية ببغداد، بينما سيصل خمسون جنديا إضافيا في الأيام المقبلة إلى العاصمة العراقية.

وفي السياق نفسه أفاد البنتاغون بأن الطائرات الأميركية تقوم بثلاثين طلعة يومياً في أجواء العراق. وكانت قناة "العراقية"، قد بثت الخبر، وقالت إن طائرات أميركية بدون طيار نفذت غارات استهدفت مدينة القائم العراقية على الحدود السورية، الأمر الذي نفته العشائر في المنطقة.

وكان حوالي 18 شخصا قتلوا في غارات شنها طيران النظام السوري، الثلاثاء، على مدينة القائم، وفق ما أفاد ناشطون عراقيون وسوريون. وقال الناشطون إن الثوار العراقيين أطلقوا مضادات أرضية على الطائرات المهاجمة. وأكدت عشائر في مدينة القائم أن الطيران السوري ينفذ بالفعل غارات على المنطقة.