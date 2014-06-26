إيران تنشر أسطولاً صغيراً من طائرات أبابيل في العراق

كشف مسؤول أميركي رفيع لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن "أسطولاً صغيراً" من طائرات "أبابيل" من دون طيار نشر في قاعدة الرشيد الجوية قرب بغداد ونفذ طلعات استطلاعية في الأجواء العراقية.

صحيفة "نيويورك تايمز" كشفت عن حجم المساعدات التي أرسلتها إيران لدعم المالكي في المعارك.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي رفيع المستوى، رفض الكشف عن اسمه، أن الطائرات تأخذ من قاعدة الرشيد الجوية قرب بغداد نقطة إقلاعها وهبوطها.

الصحيفة تحدثت كذلك عن جسر جوي أقامته طهران مع بغداد ترسل عبره كل يوم رحلتين لنقل تجهيزات عسكرية وإمدادات يُقدر وزنها بالسبعين طناً في الرحلة الواحدة، موضحة أنها ليست بالضرورة أسلحة ثقيلة، لكنها ليست أيضاً مجرد أسلحة خفيفة وذخائر.

هذا أيضاً إلى جانب إرسالها وحدة استخبارات لمراقبة الاتصالات بين قادة "داعش" ومقاتلي التنظيم.

وأضافت أن إيران قد تكون حشدت فرقاً من قواتها وفيلق القدس التابع للحرس الثوري على الحدود العراقية كي تكون مستعدة للتحرك إذا صارت بغداد أو العتبات الشيعية المقدسة مهددة هذا أيضاً إلى جانب إرسالها نحو 24 طائرة إلى غرب البلاد استعداداً لأي تدخل في العراق.

يأتي هذا في ظل الحديث عن انقسام سياسي في الموقف العسكري الإيراني، لا سيما بين الخارجية التي تتحدث عن مجرد تنسيق مع العراق وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، الذي تحدثت صحف غربية عن زيارتين له إلى العراق لوضع خطط لقوات المالكي في هجماتها، إضافة إلى الحديث عن وصول عشرة عناصر من فيلق القدس لتقديم استشارات للقيادة العراقية والمساعدة على تجنيد ميليشيات شيعية في جنوب البلاد.