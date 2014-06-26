العراق.. الصدر يهدد بزلزلة الأرض تحت أقدام المتشددين

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رفضه لأي دعمٍ عسكري أميركي، مؤكداً أنه سيزلزل الأرض تحت أقدام المسلحين المتطرفين. كلام الصدر جاء بعد إعلان المالكي رفضه تشكيل حكومة إنقاذ وطني وتمسكه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وجدد الزعيم الشيعي مطالبته بالإسراع بتشكيل حكومة وطنية بوجوه جديدة من كافة الأطياف، وبعيداً عن المحاصصة الطائفية، وطالب الصدر الحكومة بأن تتعهد بتنفيذ المطالب السلمية المشروعة لسنة العراق المعتدلين الذين عانوا التهميش والإقصاء.

الصدر توعد كذلك بمواجهة من وصفهم بالمسلحين المتشددين وتعهد بأن يقوم أنصاره بزلزلة الأرض تحت أقدام الجهل والتشدد، مثلما فعلوا من قبل ذلك مع المحتل.

وأضاف الصدر: على السلطات العراقية "توفير دعم دولي من الدول غير المحتلة لجيش العراق"، في إشارة للولايات المتحدة، معتبراً أيضاً أن على "الأطراف الخارجية رفع يدها من التدخل بالعراق".