الكبيسي: الحرب اليوم بين من "خانوا العراق"

أكد الدكتور أحمد الكبيسي، المفكر الإسلامي العراقي، في مقابلة مع قناة "الحدث" الأربعاء أن شعب العراق مازال موحداً رغم الأزمة الراهنة، مؤكداً أن 90% من أهل العراق غير معنيين بما يجري في العراق الآن.

وأكد الكبيسي أن الحرب الآن بين "قابيل وهابيل وهما أخوان" على حد تعبيره، مشيراً إلى أن الشيعة والسنة والأكراد والعرب كلهم خانوا العراق وأرادوا أن يحصلوا على مكاسب على حساب العراق. وأضاف: "الحرب اليوم بين من خانوا العراق".

وأشار المفكر العراقي إلى أن أهل العراق عايشوا أصنافاً قاسية من العذاب في سجون المالكي، مؤكداً أنه سيستقيم حال العراق إذا رحل المالكي. وأضاف: "بشار الأسد ونوري المالكي سفكا دماء المسلمين".