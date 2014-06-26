المالكي يرحب بتدخل النظام السوري جواً في العراق

أقرّ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأن طائرات حربية تابعة لنظام الأسد قصفت مواقع غرب العراق هذا الأسبوع.

ونقلت شبكة "بي بي سي BBC" الإخبارية أن المالكي "رحب" بأي قصف يستهدف المسلحين الذين يقودهم "داعش" على حد تعبيره، لكنه أشار إلى أن بغداد لم تطلب الغارات الجوية التي وقعت الثلاثاء واستهدفت القائم.

وجاءت الغارة الجوية بعد سيطرة مسلحين بقيادة تنظيم "داعش" على بلدة القائم القريبة من الحدود العراقية السورية، والتي تؤمن لهم منفذاً استراتيجياً لإدامة العمليات التي تنفذها هذه الجماعات في سوريا كذلك.