كيري يعلن عن زيارة مفاجئة للسعودية لبحث أزمة العراق

كشف وزير الخارجية الأميركي جون كيري نيته التوجه إلى السعودية الجمعة، لبحث الأزمة العراقية وإطلاعِ العاهل السعودي على نتائج محادثاته في العراق.

زيارة مفاجئة إلى السعودية أعلن عنها كيري قبل ساعات قليلة من بدئها، في ما يدل على تزايد القلق الدولي من تفاقم هذه الأزمة.

هذه الزيارة تأتي بعد جولة لكيري في العراق التقى خلالها رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، حث فيها العراقيين على التوحد.

كلام كرره كيري قبيل توجهه إلى السعودية لبحث نتائج محادثاته في العراق.

فقد شدد كيري على أن "العراقيين سيقررون شكل حكومتهم المقبلة ونحن لن نتدخل أو نوحي من يجب أن يقود هذه الحكومة. نحن مهتمون برؤية حكومة توحد كل العراقيين حولها، وكما قال السيد السيستاني لا تكرر أخطاء الماضي".

كلام كيري جاء رداً على إعلان المالكي رفضه تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتمسكه بالبقاء على رأس الحكومة.

إصرار المالكي هذا جاء رغم تكاثر الدعوات الدولية وحتى المحلية له لتشكيل حكومة مقبولة من الجميع، لعل أبرزها كان ما صدر عن المرجعية الشيعية الأعلى في النجف التي حملت دلالات سياسية مهمة.

كذلك صدرت دعوات دولية كثيرة شبيهة كان أبرزها من السعودية والولايات المتحدة ودول أوروبا.