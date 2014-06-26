مسؤول دولي يطالب باستخدام القوة ضد المسلحين بالعراق

طالب الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق، نيكولاي ملادينوف، في دعوة نادرة إلى استخدام القوة ضد الجماعات المسلحة في شمال وشرق العراق في إشارة إلى تنظيم "داعش".

مطالبات المسؤول الدولي هذه لم تمنعه من القول إن إنهاء الأزمة العراقية يتوقف على تحقيق توافق سياسي موسع، كما تحدث ملادينوف في مؤتمر صحافي عن ارتفاع عدد القتلى المدنيين منذ اندلاع المواجهات.

وقال نيكولاي ملادينوف "منذ الخامس من يونيو، قتل على الأقل 900 مدني، فيما جرح 650 آخرون في المواجهات المسلحة في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى، بينما مجموع الذين سقطوا في العراق منذ ذلك التاريخ بلغ 1300 قتيل، فضلاً عن 1250 جريحاً".

وأشار المسؤول ذاته، إلى أن طائرات حربية "لم تكن عراقية"، قصفت مقرات للمسلحين على الحدود العراقية السورية في منطقة القائم الحدودية، إلا أن تقارير صحافية كانت قد ألمحت إلى أن هذه الطائرات سورية.

