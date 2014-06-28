ديمبسي: مستعدون لشن غارات على المسلحين بالعراق

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية مارتن ديمبسي أن تجري الإستعدادات اللازمة في حالة صدور أوامر بشن غارات جوية محتملة على المسلحين المناوئين للحكومة العراقية.

وأكد انه يتم تشغيل عدد كبير من الطائرات بطيار ومن دون طيار، ويتم استخدام قدرات الاستخبارات والاستطلاع، لتوفير الدعم لقوات الأمن العراقية في مواجهتها مع داعش.

وكشف المتحدث باسم البنتاغون الأميرال جون كيربي أن طائرات أميركية يحمل بعضها أسلحة تحلق فوق أجواء العراق، لكنه شدد على أن هدفها ليس القيام بضربات، وإنما جمع المعلومات وحماية المواطنين الأميركيين.

وقال "نحن نواصل القيام بطلعات جوية بطائرات عادية وطائرات بدون طيار فوق الأجواء العراقية بناء على طلب السلطات هناك، ولأجل أغراض استطلاعية في الأغلب، بعض هذه الطائرات مزود بأسلحة بغرض الحماية، خاصة أن لدينا مستشارين عسكريين في العراق يمتد نطاق عملهم إلى خارج حدود السفارة".



