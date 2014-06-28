منظمة العفو تتهم قوات المالكي بقتل المعتقلين السُّنة

اتهمت منظمة العفو الدولية قوات المالكي وميليشيات موالية لها بعمليات قتل جماعي لمعتقلين سُنة من دون رحمة، وقالت المنظمة في تقرير لها إن عمليات القتل تمت بإطلاق حراس السجون النار على رؤوس السجناء وصدورهم في بعقوبة وتلعفر والموصل.

وأشارت إلى أنها جمعت أدلة تشير إلى وجود نمط من الإعدامات خارج نطاق القضاء للمحتجزين من القوات الحكومية والميليشيات الشيعية، في مدن عراقية عدة.

وقالت منظمة العفو إنه حتى في خضم الحرب، هناك قواعد يجب عدم تجاوزها أبداً.

وطالبت المنظمة حكومة المالكي بإجراء تحقيق فوري نزيه ومستقل في أعمال القتل، وشددت على ضرورة مثول المسؤولين عنها أمام العدالة.