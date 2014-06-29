إصرار على بديل للمالكي وحكومة شراكة "حقيقية"

أوضح عضو ائتلاف متحدون للإصلاح الذي يتزعمه أسامة النجيفي، خالد العلواني أن "المشاورات بين القيادات السياسية مستمرة إلا أنها لم تخرج بنتيجة حاسمة حتى الآن".

وقال العلواني، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "مجموعة من الأسماء طرحت لتولي الرئاسات الثلاث، وهنالك مفاوضات بشأنها"، وتوقع أن "تكون الجلسة الأولى للبرلمان الجديد بروتوكولية، ولا يتم خلالها اختيار الرئاسات الثلاث".

على صعيد متصل، قال نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية، محسن السعدون، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني شكل لجنة برئاسة روز نوري شاويس، وممثلين عن الأحزاب الكردية كافة، للتفاوض مع بغداد بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة والمناصب السيادية وحضور الجلسة البرلمانية الأولى".

ائتلاف "متحدون" يتوقع أن تكون جلسة "بروتوكولية"

أكد ائتلافا الوطني ودولة القانون أنهما يعملان للتوصل إلى رؤية موحدة لمرشح رئاسة الحكومة المقبلة، ورجحا أن تشهد الجلسة الأولى للبرلمان حضوراً كبيراً، وتوقع ائتلاف النجيفي أن تكون الجلسة بروتوكولية ولا يتم خلالها اختيار الرئاسات الثلاث.

التحالف الكردستاني ربط حضوره بعدم تولي المالكي الولاية الثالثة، وأن يكون رئيس الحكومة المقبلة قادراً على إخراج البلد من المأزق الحالي.

ومن المتوقع بحسب مصادر صحفية أن تحاول كتلة التحالف الوطني تكثيف اتصالاتها لتقديم مرشح لرئاسة الحكومة، إذ أبلغت الأطراف الأخرى بذلك.

وحثت المرجعية الدينية في النجف خلال خطبة الجمعة الماضية أعضاء مجلس النواب الجديد على الالتزام بعقد الجلسة الأولى للبرلمان.

