ثوار العشائر: صد هجوم قوات المالكي على تكريت

فشلت قوات المالكي في اقتحام تكريت مجدداً ولم تفلح التعزيزات التي أرسلتها إلى هذه المدينة الواقعة في محافظة صلاح الدين من استعادة المناطق التي يسيطر عليها الثوار.

وكان مصدر عسكري في جيش المالكي أعلن أن قواتٍ من النخبة ومكافحة الإرهاب معززة بالدروع والدبابات والمشاة ومسنودة جوياً، انطلقت من سامراء صوب تكريت لاستعادة السيطرة على المدينة.

وكانت "الحدث" حصلت على صور من داخل مدينة تكريت التي يسطر عليها ثوار العشائر، تنفي وصول قوات المالكي إلى المدينة وذلك مع بدء قواته عملية عسكرية واسعة نحو تكريت لاسترجاعها.