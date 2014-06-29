صور لـ"الحدث" من تكريت تنفي دخول قوات المالكي

حصلت "الحدث" على صور من داخل مدينة تكريت التي يسطر عليها ثوار العشائر، تنفي وصول قوات المالكي إلى المدينة وذلك مع بدء قواته عملية عسكرية واسعة نحو تكريت لاسترجاعها.

وبعد سقوطها في يد الثوار ومسلحي داعش قبل نحو أسبوعين، شرعت قوات المالكي في حملة عسكرية ضخمة لاسترجاع مدينة تكريت.

فوسط التضارب في الأنباء عن سيطرة قوات المالكي قبل يومين على جامعة تكريت (الواقعة شمال المدينة) ومصفاة بيجي بحسب وسائل إعلام، تقدمت قوات المالكي منذ فجر السبت براً من مدينة سامراء باتجاه مدينة تكريت مدعومة بغطاء جوي كثيف وقصف متواصل لأهداف مختلفة بالمروحيات، وهذا بالتنسيق مع المستشارين العسكريين الأميركيين الذين أرسلتهم واشنطن للعراق قبل أيام حسب الحكومة المركزية.

ويتحدث قادة عسكريون من قوات المالكي عن إرسال قوات أمنية من النخبة ومكافحة الإرهاب معززة بالدروع والدبابات والمشاة ومسنودة جوياً.

ولفتح الطريق نحو تكريت هاجمت قوات المالكي المدعومة بمئات الآليات وآلاف الجنود ناحية دجلة التي تبعد نحو 20 كيلومتراً جنوب تكريت ودخلت في اشتباكات عنيفة هناك، قبل أن يشن طيران المالكي هجوماً جوياً على أهداف مختلفة تتهم بالعشوائية من بينها القصور الرئاسية وكلية الشرطة ومشفى تكريت العام وسط مدينة تكريت، وهي أهداف منتشرة بمحاذات سكان مدنيين عراقيين ما اضطر الآلاف منهم إلى النزوح خارج المدينة.