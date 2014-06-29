مقتدى الصدر يطرح مبادرة بعد مبادرة العلاوي

أطلق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مبادرة أوضح تفاصيلها القيادي في التيار حاكم الزاملي: "المبادرة لن تستثني أحداً"، واستدرك في هذه المقابلة قائلاً إنّ "ترشيح المالكي بات محل اختلاف، لاسيما أن أغلب الكتل السياسية تعترض عليه".

و في أبرز النقاط التي جاءت في مبادرة التيار الصدري السياسية للخروج من الأزمة:

1- ضرورة تشكيل حكومة جديدة بوجوه جديدة.

2- يجب على الحكومة التي يتم تشكيلها الإسراع بتلبية المطالب المشروعة لكثير من المكونات ومعالجة أزمة المحافظات التي تشعر بالتهميش.

3- حوار مع السُّنة المعتدلين باستثناء الصداميين والتكفيريين حسب التعابير التي استخدمت في نص المبادرة.

وقبل هذه المبادرة كان زعيم ائتلاف الوطنية أعلن في مقابلة أجراها مع قناة "الحدث" تتضمن النقاط التالية:

1- وضع خريطة طريق تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية، تتألف من القادة السياسيين الأساسيين ومجموعة من التكنوقراط، وتقدم استقالتها بعد 3 سنوات للإفساح في المجال أمام حكومة انتقالية تضمن القيام بانتخابات برلمانية شفافة ونزيهة، على ألا يشارك فيها أي من الأسماء التي وردت في حكومة الوحدة الوطنية.

2- المصالحة الوطنية لضمان عملية سياسية شاملة لا تقصي سوى الارهاب والفساد.

3- إعادة تشكيل المؤسسات الوطنية الرئيسية لإنشاء دولة مواطنة بعيداً عن المحاصصة.