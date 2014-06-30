أنباء عن سيطرة المسلحين على قاعدة سبايكر قرب تكريت

تواصل المعارك في تكريت وسط أنباء عن إحكام مسلحين السيطرة الكاملة على قاعدة سبايكر العسكرية قرب تكريت.

وتضاربت الأنباء حول مصير القاعدة، ففي حين قالت مصادر صحفية إن الاشتباكات متواصلة حول القاعدة، أكدت مصادر من الثوار أن المسلحين أحكموا السيطرة بشكل كامل على القاعدة العسكرية.

هذا وسبق أن تمكن المسلحون من السيطرة على جزء كبير من القاعدة التي تعتبر أحد أكبر قواعد قوات المالكي وتضم آلاف الجنود.

فيما تصعد قوات المالكي حملتها العسكرية على تكريت معززة بالقصف المدفعي والطائرات، وتعزز انتشارها حول تكريت تمهيداً لاقتحامها بعد أيام من القصف المدفعي والجوي.

على صعيد متصل نفت مصادر مقربة من حكومة المالكي، الخبر مؤكدة استمرار الاشتباكات حول القاعدة. هذا يأتي في وقت أسقط فيه مسلحون طائرة مروحية تابعة لقوات المالكي فوق تكريت التي تتعرض لقصف مدفعي وجوي منذ يومين.

وبدأت القوات المدعومة بطائرات الهليكوبتر الهجوم على تكريت في محاولة لاستعادتها من أيدي المسلحين الذين تقدموا إلى مسافة قريبة من بغداد.

وقال المتحدث باسم قوات المالكي إن قواته سيطرت على جامعة تكريت وقتلت أكثر من 140 شخصاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بمناطق متفرقة من العراق سبعين منهم في تكريت.

وتعد الحملة أكبر محاولة تقوم بها قوات المالكي لاستعادة أراض بعد أن أرسلت الولايات المتحدة ما يصل إلى ثلاثمئة مستشار عسكري معظمهم من القوات الخاصة إلى جانب طائرات بلا طيار لمساعدة حكومة المالكي.

وفي ظل هذه التطورات تواصل قوات المالكي تعزيز انتشارها في محيط العاصمة بغداد في محاولة منها لتأمين الطريق السريع المؤدي إلى جنوب البلاد وغربها.



