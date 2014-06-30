الجبوري مرشح اتحاد القوى الوطنية لرئاسة مجلس النواب

رشح اتحاد القوى الوطنية رئيس قائمة "ديالى هويتنا" سليم الجبوري، لمنصب رئيس مجلس النواب، ومن المقرر أن يعلن ترشحه لهذا المنصب اليوم.

من جانبه أفاد عضو ائتلاف "متحدون للإصلاح" محمد الكربولي، لوكالة كل العراق بأن "ائتلاف متحدون وباقي القوى السياسية السُّنية الفائزة بالانتخابات، في حالة اجتماع مستمر حتى مساء اليوم الاثنين للخروج باسم مرشحها، لمنصب رئاسة مجلس النواب"، مضيفاً أن الاسمين المطروحين على طاولة النقاش هما أسامة النجيفي وسليم الجبوري، فيما لفت إلى أنه لا يوجد مرشح يحظى بإجماع سياسي لدى السنة الى حد الآن.