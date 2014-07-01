خلافات وتراشق كلامي خلال جلسة البرلمان العراقي

أظهر مقطع فيديو المشادة التي حدثت بين الكتلة الكردية وكتلة نوري المالكي أثناء انعقاد جلسة للبرلمان العراقي اليوم الثلاثاء.

فقد تحولت الجلسة إلى تراشق كلامي بين النائبين محمد ناجي ونجيبة نجيب التي طلبت من رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي فك الحصار عن إقليم كردستان.

كما ارتفع منسوب التوتر في الجلسة بعد اتهامات وجهها النائب كاظم الصيادي، هو من ائتلاف دولة القانون، لرئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بالخيانة لترفع الجلسة للاستراحة.

يذكر أن جلسة انتخاب رئيس ونائبين للبرلمان العراقي قد أجلت إلى الثامن من يوليو الجاري.