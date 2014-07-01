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الحدث العراق

واشنطن ترسل 300 جندي إضافي لحماية سفارتها بالعراق

المصدر: الحدث.نت
جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن الولايات المتحدة تكثف وجودها العسكري في العراق مرة أخرى، بإرسال نحو 300 جندي آخرين إلى هناك، بالإضافة إلى مجموعة من طائرات الهليكوبتر وطائرات بلا طيار.

فيما أكد البيت الأبيض أن واشنطن بصدد الإسراع في تقديم طائرات أف-16 المقاتلة لحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

وقال جوش إرنست - المتحدث باسم البيت الأبيض - "الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم طائرات إف-16 بأسرع وقت ممكن، سيتم إرسال أول طائرتين قريباً بعد إنهاء الإجراءات المطلوبة من تدريب الطيارين وتأمين المسائل اللوجستية والمالية".

وأضاف "إن الحكومة العراقية تباطأت في إنهاء هذه الإجراءات".

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