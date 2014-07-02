اشتباكات بين أنصار الصرخي والأمن بالديوانية وكربلاء

أفاد مصدر في الشرطة العراقية وشهود عيان بأن عدداً من الأشخاص سقطوا بين قتيل وجريح باشتباكات اندلعت بين أنصار رجل الدين محمود الحسني الصرخي والقوات الأمنية في محافظتي الديوانية وكربلاء (جنوب بغداد).

واندلعت الاشتباكات العنيفة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بين أنصار الصرخي والأمن في محافظة كربلاء، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين لم يعرف عددهم حتى الآن.

من جانب آخر أكد شهود عيان في محافظة الديوانية أن "اشتباكات متقطعة اندلعت في المحافظة بين أتباع ومقلدي الصرخي والقوات الأمنية، من دون معرفة حجم الخسائر بين الجانبين".

ويعرف المرجع الديني محمود بن عبدالرضا بن محمد الحسني الصرخي بعلاقاته المتوترة مع المراجع الدينية في محافظة النجف، منذ ظهوره عقب العام 2003 وإعلان نفسه مرجعاً دينياً بمرتبة آية الله العظمى.

واختفى الصرخي منذ العام2004 عقب محاولة القوات الأميركية إلقاء القبض عليه في محافظة كربلاء، لاتهامه بقتل عدد من جنودها، كما وقعت خلال السنوات الماضية اشتباكات محدودة بين أنصاره والأجهزة الأمنية في عدد من المحافظات الجنوبية، بسبب الخلافات بين المرجعيات والصرخي بشأن الدعوة المهدوية التي يطلقها.

