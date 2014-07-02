بارزاني: نرغب في استفتاء حول استقلال إقليم كردستان

أعرب رئيس إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي، مسعود بارزاني، في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي BBC" عن رغبته في تنظيم استفتاء حول استقلال الإقليم في غضون بضعة أشهر.

وقال بارزاني إن "العراق مقسم فعلاً"، متسائلاً إن كان يتعين على الأكراد البقاء "فهل يتعين علينا أن نبقى في هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه البلد"، على حد تعبيره.

وأضاف أنه سيتم تنظيم استفتاء في إقليم كردستان سيتم خلاله احترام والالتزام بقرار الشعب.

وكان بارزاني شدد خلال زيارته مدينة كركوك المتنازع عليها قبل أيام والتي دخلتها قوات البيشمركة بعيد سقوط الموصل، على أن الأكراد لن يتنازلوا عن المدينة وأن السلطات الكردية مستعدة إذا اضطر الأمر لجلب كل قواتها إلى كركوك بهدف الحفاظ عليها.