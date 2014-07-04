خبير عراقي: طائرات المالكي المستعملة في مرمى الثوار

قال اللواء الدكتور حازم الراوي الخبير العسكري العراقي لقناة الحدث إن كفاءة طائرات سوخوي SU-25 التي يستعملها نوري المالكي في استهداف خصومه على الأرض ليست عصية عن نيران المضادات الأرضية التي غنمتها المجاميع المسلحة المناهضة للمالكي في الموصل وصلاح الدين والأنبار.

وأضاف الراوي أن مدافع 57 ملم روسية الصنع ما تزال تشكل تهديدا لطائرات السوخوي وأشار إلى أن المجاميع المسلحة المناهضة للمالكي تمتلك صواريخ السترلا وهو صاروخ أرض / جو، ويستخدم من قبل المشاة ويطلق من على الكتف بواسطة مقاتل واحد، وعادة ما يستخدم للأهداف ذات الارتفاع المنخفض. وتعني كلمة الستريلا "السهم" وهو من صناعة الاتحاد السوفيتي سابقا في عام 1954 وبدأ استخدامه فعليا واعتماده في عام 1964، وفي عام 1972 طور هذا الصاروخ لعدة مراحل أخرى. علما أن الثوار المناهضين للمالكي قد أعلنوا سابقا حصولهم على عشرات المدافع المضادة للطيران وصواريخ السترلا Strela SA-7.

وتعتبر سوخوي طائرة هجومية تستخدم لإسناد القوات البرية، وتدمير الأهداف الأرضية وهي مزودة بصواريخ وقنابل موجهة ومدافع رشاشة.

وفي أحدث نشاط لطائرات سوخوي أفاد مصدر أمني وشهود عيان في محافظة كركوك، الجمعة، بأن طائرات سوخوي 25 نفذت ضربات جوية في ثلاثة مواقع بقضاء الحويجة (55 كيلومتر جنوب غربي كركوك).

ومن جانبه، قال أحد شهود العيان من أهالي قضاء الحويجة إن "الطائرات نفذت الهجوم، فجر اليوم، واستهدف بناية المعهد الفني والسايلو"، مبينا أن "قوة الانفجارات أحدثت حالة رعب بين السكان". ولفت إلى أن"أضرارا وقعت في مواقع الهجمات دون معرفة وجود خسائر بشرية".

وأعلنت حكومة المالكي في الأول من يوليو عن مباشرة تحليق طائرات سوخوي في سماء بغداد.

وتشير مصادر عراقية إلى أن طائرات سوخوي SU-25 مضى عليها 30 عاما في الخدمة العسكرية وكانت جزءا من سلاح الجو العراقي بنظام صدام حسين. وكانت طائرات الـ(سوخوي) التي جاءت من إيران، وهي في الأصل عراقية، مودعة لدى طهران منذ عام 1991.

وأودع نظام صدام حسين عام 1991 ما يصل إلى 143 طائرة عراقية مقاتلة خشية قصفها خلال حرب تحرير الكويت، بعد أن زار نائبه وقتذاك عزة الدوري طهران وبرفقته محمد حمزة الزبيدي، وعقد اتفاقا مع السلطات الإيرانية لإيداع هذه الطائرات أمانة على أن تسترجع بعد الحرب، لكن إيران لم تعدها.