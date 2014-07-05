قادة التحالف الوطني بالعراق يدعون لحسم الترشيح

دعا قادة التحالف الوطني في العراق، أكبر كتلة نيابية، الى التعجيل في حسم مرشحي الرئاسات الثلاث والحفاظ على وحدة الصف الوطني.

جاء هذا في بيان صدر بعد اجتماع للتحالف الذي يضم معظم الكتل الشيعية ومن بينها كتلة اياد علاوي.

ولم يتفق التحالف بعد على اسم رئيس الوزراء المقبل، في ظل استمرار الخلافات الداخلية حول ذلك.

من جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه لن يتنازل "ابدا" عن الترشح لمنصب رئيس الحكومة لولاية ثالثة على التوالي.

جاء هذا في وقت أعلن أسامة النجيفي انسحابه من الترشح لولاية جديدة لرئاسة البرلمان، في خطوة هدفها دفع رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي للقيام بالمثل.