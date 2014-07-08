العراق.. غياب التفاهمات يؤجل جلسة البرلمان 5 أسابيع

قرر البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، تأجيل جلسته الثانية التي كان من المقرر أن تعقد غدا الثلاثاء، إلى يوم 12 أغسطس، وذلك بسبب "غياب التفاهمات".

وجاء في بيان للدكتور مهدي الحافظ، رئيس سن البرلمان، أنه "قد أجل انتخاب رئيس لمجلس النواب، نظراً لعدم تحقق النصاب على أن تجري المشاورات مع رؤساء الكتل النيابية لتحديد التاريخ المناسب للجلسة. وبعد المشاورات التي أجريناها مع الجهات المعنية جرى الاتفاق على دعوة السيدات والسادة أعضاء المجلس إلى الاجتماع وإتمام الجلسة الأولى للمجلس في 12 أغسطس 2014".

وختم مهدي بيانه آملا أن "تتوفر هنا فرصة أوسع لمزيد من الحوار والمشاورات بشأن ترتيبات هذا الاجتماع".

ومن جانبه، أكد مصدر برلماني لوكالة "فرانس برس" أن "غياب التفاهمات" حول الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء) هو الذي دفع إلى تأجيل جلسة الغد.

وكان البرلمان العراقي المنتخب فشل في جلسته الأولى، الثلاثاء الماضي، في انتخاب رئيس له، بحسب ما ينص عليه الدستور، قبل أن يعلن عن فض الجلسة وتأجيلها إلى يوم غد.

وينص الدستور العراقي على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس، ما يعني أن موعد الجلسة الثانية يتخطى المهلة الدستورية الممنوحة لانتخاب الرئيس، وهي الأول من أغسطس، على اعتبار أن الجلسة الأولى انعقدت في الأول من يوليو.

ويكون البرلمان العراقي بذلك قد أخفق مرتين حتى قبيل انعقاد جلسته الثانية في الالتزام بالمهل المنصوص عليها في الدستور.

