المتحدث باسم بارزاني: المالكي أصيب بالهستيريا

اعتبر متحدث باسم رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي "فقد صوابه" وعليه أن يتنحى، وذلك بعدما اتهم المالكي الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي بإيواء جهاديين.

وقال المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان أوميد صباح في بيان بالإنجليزية نشر على موقع رئاسة الإقليم على الإنترنت: "عندما نفكر بأقوال المالكي نصل إلى نتيجة أن هذا الشخص أصيب بالهستيريا وفقد توازنه وكل محاولاته تشير إلى تحميل الآخرين أخطاءه وفشله في إدارة البلاد"، معرباً عن فخر إقليم كردستان بأن "تكون أربيل مكاناً يلجأ إليه المظلومون".

وخاطب صباح المالكي قائلا: "أنت أيضا كنت لاجئاً فيها عندما هربت من النظام الدكتاتوري السابق وحالياً الناس يهربون من ديكتاتوريتك أنت ويلجؤون إلى أربيل"، متهماً إياه بـ"تسليم أراضي العراق ومعدات وأسلحة ست فرق من الجيش العراقي لتنظيم داعش ووضعت حولك قيادات من البعثيين القدماء لم يحتملوا الدفاع والمواجهة لساعة واحدة".

وتساءل المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان "بأي وجه يقوم المالكي بتوجيه الخطابات عبر شاشات التلفزة"، مطالباً إياه بـ"الاعتذار للشعب العراقي وترك كرسيك لأنك دمرت البلاد".

