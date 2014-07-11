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الحدث العراق

الهيكل التنظيمي والإدراي في تنظيم "داعش"

المصدر: الحدث.نت
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نشرت صحيفة "تيليغراف" البريطانية رسماً توضيحياً يظهر هيكل القيادات التابع لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، وعلى رأسه "الخليفة" المزعوم أبو بكر البغدادي.

تعريف الأشخاص في هيكل "داعش"

الأول: أبو بكر البغدادي (إبراهيم البدري).

الثاني: النائب (أبو مسلم التركماني). اسمه فاضل الحيالي. ضابط جيش سابق من تلعفر.

الوزراء.. من اليمين

الأول: أبو عبدالرحمن البيلاوي. اسمه عدنان إسماعيل نجم. ضابط سابق في الجيش. المسؤول العسكري الأول. قتل في الموصل في 5 يونيو الماضي.

الثاني: أبو قاسم. اسمه: عبدالله أحمد المشهداني. مسؤول استقبال العرب وتأمين الانتحاريين.

الثالث: أبو هاجر العسافي. اسمه: محمد حميد الدليمي. مسؤول البريد في التنظيم. (وظيفة هامة. التنسيق ونقل التعليمات).

الرابع: أبو صلاح. اسمه: موفق مصطفى الكرموش. مسؤولية المالية في التنظيم.

الخامس: أبو علي، وكنيته الأخرى: أبو لؤي. اسمه: عبدالواحد خضير أحمد. المسؤول الأمني العام عن التنظيم.

السادس: أبو محمد. اسمه: بشار إسماعيل الحمداني. مسؤول ملف السجناء.

السابع: أبو عبدالقادر. اسمه: شوكت حازم الفرحات. المسؤول الإداري العام في التنظيم.

مكتب الحرب.. من اليمين

الأول: أبو كفاح. اسمه: خيري عبد حمود الطائي. مسؤول التفخيخ.

الثاني: أبو سجى. اسمه: عوف عبدالرحمن العفري. مسؤول الشؤون الاجتماعية في التنظيم (رواتب وإعانات ورعاية أسر).

الثالث: أبو شيماء. اسمه: فارس رياض النعيمي. مسؤول مخازن السلاح في التنظيم.

المحافظون.. من اليمين

الأول: أبو ميسرة. اسمه: أحمد عبدالقادر الجزاع. مسؤول التنظيم في بغداد.

الثاني: أبو مهند السويداوي. اسمه: عدنان لطيف السويداوي. مسؤول داعش في الأنبار. ضابط سابق في الجيش.

الثالث: أبو جرناس. اسمه: رضوان طالب الحمدوني. مسؤول داعش على الحدود بين العراق وسوريا.

الرابع: أبو فاطمة. اسمه: أحمد محسن الجحيشي. مسؤول داعش في محافظات الفرات الأوسط.

الخامس: أبو فاطمة. اسمه: نعمة عبد نايف الجبوري. مسؤول التنظيم في محافظة كركوك.

السادس: أبو نبيل. اسمه: وسام عبد زيد الزبيدي. مسؤول التنظيم في محافظة صلاح الدين.

كلمات دالّة

#العراق, #بغداد, #داعش, #البغدادي, #الموصل, #الخلافة, #الخليفة

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