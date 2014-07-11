الهيكل التنظيمي والإدراي في تنظيم "داعش"

نشرت صحيفة "تيليغراف" البريطانية رسماً توضيحياً يظهر هيكل القيادات التابع لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، وعلى رأسه "الخليفة" المزعوم أبو بكر البغدادي.

تعريف الأشخاص في هيكل "داعش"

الأول: أبو بكر البغدادي (إبراهيم البدري).

الثاني: النائب (أبو مسلم التركماني). اسمه فاضل الحيالي. ضابط جيش سابق من تلعفر.

الوزراء.. من اليمين

الأول: أبو عبدالرحمن البيلاوي. اسمه عدنان إسماعيل نجم. ضابط سابق في الجيش. المسؤول العسكري الأول. قتل في الموصل في 5 يونيو الماضي.

الثاني: أبو قاسم. اسمه: عبدالله أحمد المشهداني. مسؤول استقبال العرب وتأمين الانتحاريين.

الثالث: أبو هاجر العسافي. اسمه: محمد حميد الدليمي. مسؤول البريد في التنظيم. (وظيفة هامة. التنسيق ونقل التعليمات).

الرابع: أبو صلاح. اسمه: موفق مصطفى الكرموش. مسؤولية المالية في التنظيم.

الخامس: أبو علي، وكنيته الأخرى: أبو لؤي. اسمه: عبدالواحد خضير أحمد. المسؤول الأمني العام عن التنظيم.

السادس: أبو محمد. اسمه: بشار إسماعيل الحمداني. مسؤول ملف السجناء.

السابع: أبو عبدالقادر. اسمه: شوكت حازم الفرحات. المسؤول الإداري العام في التنظيم.

مكتب الحرب.. من اليمين

الأول: أبو كفاح. اسمه: خيري عبد حمود الطائي. مسؤول التفخيخ.

الثاني: أبو سجى. اسمه: عوف عبدالرحمن العفري. مسؤول الشؤون الاجتماعية في التنظيم (رواتب وإعانات ورعاية أسر).

الثالث: أبو شيماء. اسمه: فارس رياض النعيمي. مسؤول مخازن السلاح في التنظيم.

المحافظون.. من اليمين

الأول: أبو ميسرة. اسمه: أحمد عبدالقادر الجزاع. مسؤول التنظيم في بغداد.

الثاني: أبو مهند السويداوي. اسمه: عدنان لطيف السويداوي. مسؤول داعش في الأنبار. ضابط سابق في الجيش.

الثالث: أبو جرناس. اسمه: رضوان طالب الحمدوني. مسؤول داعش على الحدود بين العراق وسوريا.

الرابع: أبو فاطمة. اسمه: أحمد محسن الجحيشي. مسؤول داعش في محافظات الفرات الأوسط.

الخامس: أبو فاطمة. اسمه: نعمة عبد نايف الجبوري. مسؤول التنظيم في محافظة كركوك.

السادس: أبو نبيل. اسمه: وسام عبد زيد الزبيدي. مسؤول التنظيم في محافظة صلاح الدين.

