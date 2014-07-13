عزت الدوري: تحرير بغداد أصبح قريباً جداً

بثت مواقع عراقية تسجيلاً صوتياً منسوباً لعزت الدوري، الأمين العام لحزب "البعث" العراقي، يقول فيه إن سيطرة الثوار على بغداد أصبحت قريبة جداً، داعياً فيه من يؤيدون المالكي للتوبة، وفق تعبيره.

هذا ومن من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، غداً الأحد، جلسته الثانية إثر فشله في الجلسة الأولى في انتخاب رئيس له، بحسب ما ينص الدستور، وسط استمرار غياب التوافق السياسي بشأن الرئاسات الثلاث، لاسيما رئاسة الوزراء.

رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، دعا التحالف الوطني العراقي إلى توضيح موقفه بشأن العملية السياسية والمرشح المقبل لمنصب رئاسة الوزراء، فيما حذر ممثل الأمم المتحدة الخاص في العراق، نيكولاي ملادينوف، من غرق البلاد في فوضى إذا لم ينجح البرلمان في إحراز تقدم بتشكيل الحكومة.

