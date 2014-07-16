العراق.. قوات المالكي تنسحب من تكريت

قال جندي عراقي شارك في القتال في مدينة تكريت شمال العراق، إن قوات المالكي انسحبت منها بعد أن واجهت مقاومة كبيرة من المقاتلين الذين يسيطرون على المدينة.

وذكرت مصادر أن القوات الحكومية والمقاتلين المتطوعين الشيعة أجبروا على التراجع قبل الغروب، أمس الثلاثاء، إلى قاعدة تبعد أربعة كيلومترات إلى الجنوب، بعد تعرضهم لقصف عنيف بقذاف المورتر ونيران القناصة.

ومن جهتهم، قال السكان إنهم لم يلاحظوا نشوب قتال في المدينة صباح اليوم الأربعاء.

وفي سياق متصل، نشر تنظيم "الدولة الإسلامية" صورا على حساب مرتبط به على موقع "تويتر" في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء لما أسماها "معركة تكريت"، وظهر فيها مقاتلون تابعون له قتلوا في المعركة، وصفهم بأنهم "شهداء".

كما نشر التنظيم صورا أخرى لدبابات وشاحنات عليها رشاشات وترفع العلم التقليدي بلونيه الأبيض والأسود.

وتقع تكريت على بعد 160 كيلومترا شمال بغداد، وهي معقل لمؤيدي صدام حسين ولضباط جيش سابقين تحالفوا مع "الدولة الإسلامية" للسيطرة على أجزاء واسعة من شمال وغرب العراق في الشهر الماضي.

وبدأت المحاولة لاستعادة تكريت التي سيطر عليها مسلحون بقيادة "الدولة الإسلامية" في 12 يوليو.

وهاجمت القوات الحكومية تكريت من قرية العوجة، التي تبعد ثمانية كيلومترات إلى الجنوب من المدينة، واندلعت المعارك الأولى أمس الثلاثاء في الجزء الجنوبي من المدينة.

