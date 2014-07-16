مسؤول إيراني في أربيل بشأن حكومة بغداد

في زيارة لافتة نفتها أربيل سابقاً، أجرى سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني رزا أمير مباحثات في أربيل مع رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، الذي أكد أن الإقليم لا يحتمل البقاء للأبد في نار العنف المذهبي والإدارة الخاطئة وخرق الدستور.

وجدد بارازاني موقفه مما يجري في العراق معتبراً أن المشكلة الأمنية والسياسية عائدة لثقافة فرض السيطرة والإدارة الخاطئة لبغداد.

في حين كشفت مصادر لصحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من إيران عن تخلي رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي عن ترشحه لرئاسة الحكومة الجديدة لولاية ثالثة، بعد طلب من مرجعية النجف وإيران.

