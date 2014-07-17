أنباء عن مرشح بديل للمالكي الأسبوع المقبل

كشفت كتلتا الأحرار والمواطن عن اقتناع ائتلاف دولة القانون بتقديم مرشح بديل عن المالكي لرئاسة الحكومة، الكتلتان أكدتا أن اقتناع دولة القانون يأتي حفاظا على حقه بمنصب رئاسة الوزراء.

يأتي هذا في وقت رجح أعضاء من كتلة المواطن تقديم بديل عن المالكي الأسبوع المقبل.

وبشأن توزيع المناصب الكبيرة على مكونات التحالف، لفت أحد أعضاء كتلة الأحرار لموقع "المدى برس" أنها ستوزع بحسب بما حصلت عليه كل كتلة من مقاعد برلمانية، مبينا أن منصب النائب الأول لرئاسة مجلس النواب من حصة ائتلاف دولة القانون ونيابة رئاستي الجمهورية والوزراء ستكونان من حصة كتلتي الأحرار والمواطن.

