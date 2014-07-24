المالكي يقصف محيط بغداد الغربي بالبراميل المتفجرة

أفادت مصادر قناة "الحدث" بقصف قوات المالكي بالبراميل المتفجرة مناطق محيط بغداد الغربي والشمال الغربي.

واستهدف القصف منطقة العناز القريبة من سجن أبو غريب، والنباعي والطارمية في الشمال الغربي من بغداد.

وتأتي هذه الغارات بعد تعرض ثكنات للجيش لهجمات من قبل مجاميع مسلحة، فيما حجم الخسائر يبقى غير محدد.

إلى ذلك, تحدث سكان أحياء العامرية والغزالية غرب بغداد بأن ميليشيات العصائب تنتشر في تلك الأحياء وتساندها آليات من الجيش, وتقوم تلك الميليشيات بعمليات دهم واعتقال لكل من يشتبه به، خصوصاً من ذوي الناشطين في الحراك المناهض للحكومة إبان الاعتصامات.

