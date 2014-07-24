مقتل 60 شخصاً في هجوم على حافلة معتقلين في بغداد

قتل 60 شخصاً من معتقلين وعناصر في الشرطة العراقية وأصيب آخرون بجروح في هجوم استهدف فجر اليوم الخميس، حافلة تقل معتقلين أغلبهم مدان بارتكاب جرائم ارهابية في منطقة التاجي شمال بغداد، وفقا لمصادر في الشرطة.

وقالت المصادر "قتل 60 شخصا هم معتقلون وعناصر في الشرطة في هجوم انتحاري نفذه انتحاريون بأحزمة ناسفة رافقه تفجير عبوات ناسفة وإطلاق نار، استهدف حافلة تقل معتقلين في منطقة التاجي"، مشيرين الى إصابة ثمانية آخرين بجروح.

وأعلنت مصادر من وزارة العدل العراقية مقتل 51 سجينا وتسعة من رجال الشرطة في هجوم بالقنابل والنيران على حافلتهم في العاصمة العراقية.

ووقع الهجوم فجرا بالتوقيت المحلي لدى مغادرة الحافلة من سجن التاجي شمال بغداد.

بدورها، أكدت مصادر طبية تلقي أكثر من 60 قتيلا بينهم 54 من المعتقلين الذين قضى اغلبهم حرقا ومعالجة 19 جريحا بينهم ثمانية معتقيلن.

واستهدفت هجمات مماثلة في 22 تموز/يوليو سجني التاجي و أبو غريب، الواقعين شمال وغرب بغداد، اتاحت آنذاك فرار 500 معتقل على الأقل.