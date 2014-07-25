السيستاني يدعو ساسة العراق إلى عدم التشبث بمناصبهم

دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، الزعماء السياسيين، اليوم الجمعة، إلى عدم التشبث بمناصبهم، في إشارة على ما يبدو إلى رئيس الوزراء الشيعي، نوري المالكي، الذي يرفض مطالب بالتنحي.

وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي تلاها أحد مساعديه، إنه يتعين على الزعماء السياسيين التحلي بالمرونة حتى يمكن كسر الجمود السياسي، وحتى يتمكن العراق من مواجهة الأخطار والإرهاب.

وكان السيستاني قد التقى أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، في النجف، أمس الخميس، في مسعى من الأمين العام للاسترشاد برأي أعلى مرجعية شيعية في العراق، في الوقت الذي حث فيه الساسة العراقيين - خلال زيارته لبغداد - على تشكيل حكومة تضم جميع الأطياف قادرة على مواجهة المتشددين السنة.

ويلعب السيستاني دوراً فاعلاً على الساحة السياسية العراقية منذ نحو عقد، إذ تسلم زمام القيادة في الشأن العام، وطالب السياسيين بتشكيل حكومة جديدة دون تأخير.

وقد شجعت فتوى للسيستاني هي الأولى من نوعها منذ أكثر من تسعين عاماً، مئات الآلاف من الشيعة على التطوع للقتال إلى جانب القوات الأمنية.

