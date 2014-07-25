القيادة الأميركية قلقة من تطورات الأوضاع بالعراق

عبر قائد القيادة المركزية الأميركية في العراق عن قلقه الشديد من تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، بسبب اندفاع تنظيم "داعش" إلى الداخل العراقي، وإعلان دولة الخلافة، على حد تعبير بيان صادر عن السفارة الأميركية.

وكشف لويد أوستين بعد محادثات جمعته بكبار القادة العراقيين من مختلف ألوان الطيف السياسي، وشمل الشيعة والسنة والأكراد، أنه ركز على أهمية الإسراع بتشكيل حكومة تكون شاملة وممثلة لجميع العراقيين.

وشدد أوستين على أن تقديم واشنطن لأي دعم للعراق من دون حراك سياسي داخلي سيكون له نتائج محدودة على المدى القصير، مركزاً على ضرورة إيقاف زحف تنظيم "داعش" واسترجاع السيطرة على الحدود العراقية/ وتحقيق الإصلاحات ضمن المجموعة العرقية والمذهبية المختلفة للبلاد.

