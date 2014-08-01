انفجار سيارة مفخخة يقتل 5 أشخاص بمدينة الصدر

قتل خمسة أشخاص على الأقل، وأصيب حوالي 13 بجروح في انفجار سيارة مفخخة، الجمعة، في مدينة الصدر، الحي ذي الغالبية الشيعية في شرق بغداد، حسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 13 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة كانت مركونة في مدينة الصدر.

وأضاف أن الانفجار وقع صباحا وسط شارع تجاري في مدينة الصدر.

وأكد مصدر طبي في مستشفى الصدر العام حصيلة الضحايا.

وتزامن الانفجار مع اقتراب موعد أداء صلاة الجمعة، حيث يتجمع في الحي مئات المصلين من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

