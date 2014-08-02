بارزاني: نعمل على مسارين.. حل ببغداد وتقرير مصيرنا

جدد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، المطالبة بممارسة الإقليم لحق تقرير مصيره فيما بين أنه لم يعد باستطاعته عمل أي شيء للعراق ولن ينتظر مصيرا مجهولا.

وقال بارزاني في بيان صدر عن رئاسة إقليم كردستان، على هامش زيارته لمواقع البيشمركة في مناطق جلولاء والسعدية وكرميان: إن مهام البيشمركة عظيمة وتاريخية وتضحي بحياتها ليعيش الشعب في أمن وأمان لذلك فإن بقاء كردستان مرتبط بوجودها.

وأشار الى أن ظروف البيشمركة ستتحسن وستزود بالأسلحة والمعدات المتطورة وفي جميع الأحوال يجب علينا أن نكون على أهبة الاستعداد.

وأضاف رئيس إقليم كردستان، أن البعض من المحسوبين على السلطة في بغداد يتحدثون عن تمركز قوات البيشمركة في هذه المناطق، متسائلا ماذا كان سيكون مصير هذه المناطق لولا تمركز البيشمركة فيها ومن كان سيسيطر عليها الآن.

وبين بارزاني، أنه بعد سقوط النظام "بذلنا جهودا حثيثة وحاولنا كثيرا بناء عراق ديمقراطي وأن يبقى العراق موحدا". لافتا إلى أنه "الآن ونقولها وبكل صراحة لم يعد باستطاعتنا عمل أي شيء وإننا قدمنا كل ما في وسعنا للعراق ولا يجوز لنا أن ننتظر مصيرا مجهولا".

وتابع بارزاني قوله: "إن إقليم كردستان يعمل على مسارين أولهما مساعدة العملية السياسية في العراق وفي الوقت نفسه نعمل باتجاه ممارسة حق تقرير المصير للشعب الكردستاني".

