"داعش" يهاجم زمار شمال الموصل ويقتل 14 من البيشمركة

قتل 14 عنصراً من قوات البيشمركة الكردية في معارك مع عناصر "داعش" الذين هاجموا ناحية زمار، التي تخضع لسيطرة الأكراد شمال مدينة الموصل، بحسب مصادر حزبية وأخرى في قوات البيشمركة.

وأوضحت المصادر أن "مسلحي داعش هاجموا مواقع لقوات البيشمركة قرب حقل للنفط وسد الموصل الواقعين في ناحية زمار شمال مدينة الموصل، ما أسفر عن مقتل 14 من عناصر البيشمركة".

وقالت المصادر إن "قوات البيشمركة تمكنت من قتل نحو 100 من مسلحي "داعش" الذين فرضوا سيطرتهم على مدينة الموصل، وأسروا 38 منهم، وبسطت سيطرتها على جميع المواقع التي احتلها عناصر داعش في بداية الهجوم".

يذكر أن ناحية زمار من المناطق التي قامت قوات البيشمركة بفرض سيطرتها عليها بعد انسحاب قوات الجيش والشرطة الاتحادية في أعقاب سقوط مدينة الموصل ومدن أخرى شمال البلاد بيد تنظيم "داعش".

وزمار يسكنها غالبية من الأكراد، إلى جانب أقليات دينية أخرى. ويطالب إقليم كردستان ضمها إليه الى جانب مناطق شاسعة وأبرزها مدينة كركوك التي فرض الأكراد سيطرتهم عليها، بعد انسحاب الجيش منها.