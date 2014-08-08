أميركا: لا موعد محدد لإنهاء الضربات الجوية في العراق

أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة ان الرئيس الامريكي باراك أوباما لم يضع "موعدا محددا لإنهاء الضربات العسكرية الأمريكية في العراق" وأوضح ان ذلك سيعتمد على الوضع الأمني في البلاد.

وقال جوش ارنست المتحدث باسم البيت الابيض للصحفيين "لم يحدد الرئيس موعدا محددا للانهاء."

واضاف "وسنتخذ هذا النهج بحيث ان هذه النوع من القرارات يجري تقييمه بصفة منتظمة ويعتمد على الوضع الأمني على الارض لانه يتعلق بأمن وسلامة العسكريين الامريكيين كما انه يتعلق بدعم الجهود الجارية لقوات الأمن الكردية وقوات الأمن العراقية".

وقال ان "الولايات المتحدة مستعدة لدعم حكومة عراقية توافقية وأي جهود ستبذلها لدحر تقدم مسلحي تنظيم داعش وهذا سيشمل عند الضرورة إرسال قوات دعم عسكرية ولكنه لن يتطور بأي حال لإرسال قوات أميركية إضافية للقتال هناك ".

وكانت طائرات أميركية من نوع "إف/ايه-18" نفذت غارات الجمعة، على مواقع لتنظيم داعش في شمال العراق حيث دمرت مواقع لمدفعية كان التنظيم استولى عليها من قوات المالكي.

وبدأت الطائرات الأميركية غاراتها على مواقع لمدفعية داعش في شمال العراق بعد ساعات من قرار على الرئيس الأميركي باراك أوباما العودة عسكريا إلى العراق من خلال ضرب "داعش".