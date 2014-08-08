أوباما: أميركا ستضرب "داعش" في حال تقدموا إلى أربيل

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطاب له بخصوص الوضع في العراق أن الولايات المتحدة ستضرب المسلحين اذا تقدموا نحو أربيل.

واضاف أن واشنطن بدأت في اجراءات لمساعدة العراقيين في شمال البلاد.

وقال " سنوجه ضربات جوية لداعش في العراق اذا استدعى الأمر"، مؤكداً ان الولايات المتحدة تتحرك لمنع حصول إبادة في العراق.

وقال أوباما انه أجاز توجيه ضربات جوية مستهدفة لحماية العاملين الامريكيين في العراق يوم الخميس.

جاء ذلك بعيد تأكيد مسؤول كبير في البنتاغون ان طائرات عسكرية اميركية اسقطت الخميس بواسطة المظلات مساعدات انسانية في شمال العراق لآلاف اللاجئين الايزيديين الذين فروا من مناطقهم اثر استيلاء عناصر "داعش" عليها.

من جانبه أكد السفير العراقي لدى الأمم المتحدة أن لا ضربات جوية "حتى الآن" على مواقع لتنظيم داعش في شمال العراق، نافيا بذلك ما اعلنه مسؤول كردي عن غارات اميركية استهدفت الخميس مقاتلي التنظيم المتطرف.

وقال السفير محمد علي حكيم للصحافيين اثر جلسة مشاورات لمجلس الامن "لم توجه اي ضربة جوية حتى الان"، وذلك بعيد اعلان متحدث باسم قوات البشمركة الكردية ان مقاتلات اميركية قصفت الخميس مواقع لداعش في منطقتين بشمال العراق، وهو ما نفاه البنتاغون ايضا.

وكان متحدث باسم قوات البشمركة الكردية أعلن أن مقاتلات اميركية قصفت الخميس مواقع لـ"داعش" في منطقتين بشمال العراق

وقال هولغرت حكمت أن "مقاتلات اف -16 دخلت أولا الأجواء العراقية في مهمة استطلاع وهي تستهدف الآن داعش في منطقتي الكوير وسنجار".

لكن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أكد أن التقارير عن غارات أميركية عارية عن الصحة، وكتب على موقع تويتر "لم يتم القيام بتحرك مماثل".

واضاف المتحدث الكردي أن المقاتلات الاميركية "اغارت لتوها على الجسر الذي يربط الموصل بالكوير"، وكان داعش استخدم هذا الجسر لايصال تعزيزات وذخائر الى الكوير.

واوضح انه "تم الآن قطع خط الامداد الرئيسي لهم، انهم معزولون في الكوير ومقاتلات اف-16 توجه اليهم ضربات هناك"، من دون ان يدلي بمعلومات عن المواقع التي استهدفت في منطقة سنجار.

وتبعد الكوير حوالى 30 كلم جنوب شرق المعبر الرئيسي المؤدي الى اقليم كردستان العراق.

من جانبه نفى متحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) اليوم الخميس تقارير لوسائل اعلام بأن الولايات المتحدة ضربت اهدافا في العراق مع تقدم مسلحين متشددين في شمال العراق.

واضاف المتحدث جون كيربي قائلا في تغريدة على تويتر "التقارير الصحفية بأن الولايات المتحدة شنت ضربات جوية في العراق كاذبة تماما... لم يتخذ مثل هذا العمل".

وجاء بيان كيربي بعد أن قال مسؤولون أمريكيون أن ادارة أوباما وافقت على قيام طائرات عسكرية باسقاط امدادات انسانية في شمال العراق وأنها تدرس توجيه ضربات الي مقاتلي تنظيم "داعش".