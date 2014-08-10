الجيش الأميركي يشن 4 غارات جوية على "داعش" بالعراق

أعلن الجيش الأمريكي عن قيام طائرات مقاتلة أمريكية وطائرات بدون طيار بشن 4 غارات جوية على عناصر تنظيم "داعش" في العراق.

وأضاف الجيش الأميركي "تشير الدلائل أن الضربات كانت ناجحة في تدمير المركبات المدرعة" لعناصر التنظيم المتشدد.

وهذه هي الجولة الثالثة من الضربات الجوية ضد "داعش" من قبل الجيش الأمريكي منذ أن أذن بها الرئيس باراك أوباما.

وكان أوباما قد أكد السبت، أن الغارات الأميركية الأخيرة دمرت أسلحة وعتادا للمقاتلين الإسلاميين في شمال العراق، مشددا على أنه ليس هناك وقت محدد لإنهاء العملية العسكرية الأميركية التي بدأت هذا الأسبوع.

وقال أوباما للصحافيين: "لن أعلن جدولا زمنيا محددا، لأنه كما سبق أن قلت منذ البداية، هناك تهديد للطواقم والمنشآت الأميركية، فإن من واجبي ومسؤوليتي كقائد (للقوات المسلحة) أن أتأكد من حمايتها".

وأضاف أن النزاع في العراق لا يمكن أن يحل في بضعة أسابيع، وذلك غداة أول ضربات توجهها مقاتلات أميركية لمواقع مقاتلي تنظيم داعش في العراق.

