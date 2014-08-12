عراقيون يحتفلون.. "باي باي نوري المالكي"

يبدو أن انتخاب رئيس حكومة جديد في العراق، أدخل الفرحة إلى قلوب العديد من المواطنين. وقد عبر بعضهم بطريقة طريفة عن ذلك، منشدين "باي باي نوري المالكي"، وذلك إثر انتخاب حيدر العادلي أمس الاثنين، وتكليفه تشكيل حكومة عراقية جديدة.

وقد نشر ناشطون مقطع فيديو كان أتباع مقتدى الصدر قد نشروه في مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، ويظهر مجموعة كبيرة من الناس وهم ينشدون ويرقصون في الشوارع، مغنين "باي باي نوري المالكي".

يذكر أن هذا المقطع لاقى انتشاراً واسعاً في العراق، وذلك بعد تكليف الرئيس معصوم للدكتور حيدر العبادي بتشكيل الحكومة.

