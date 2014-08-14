محافظ الأنبار يطلب دعماً أميركياً لمواجهة داعش



أعلن محافظ الأنبار العراقية التي تعيش فيها غالبية سنية، الخميس، أنه طلب مساعدة الولايات المتحدة للتصدي لمتشددي تنظيم داعش، لأن معارضي التنظيم قد لا يقدرون على حرب طويلة.

وقال أحمد خلف الدليمي، إن مطالبه التي نقلها خلال عدد من الاجتماعات مع الأميركيين تضمنت دعماً جوياً ضد المتشددين الذين يسيطرون على جزء كبير من الأنبار وشمال البلاد.

يأتي هذا في حين أعربت بعض الدول الأوروبية، لاسيما فرنسا وألمانيا وهولندا، عن استعدادها لتسليح الأكراد لقتال عناصر داعش.

وقال وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، الأربعاء، إن ألمانيا مستعدة لتخفيف سياساتها المتعلقة بتصدير الأسلحة لتسليح المقاتلين الأكراد الذين يقاتلون متشددي داعش في شمال العراق.

