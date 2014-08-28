العراق.. أنباء عن تشكيل الحكومة الجديدة خلال يومين

كشفت مصادر في البرلمان العراقي، أن رئيس الوزراء المكلف، حيدر العبادي، سيعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة خلال يومين. وأكد عباس البياتي، القيادي في ائتلاف دولة القانون، أن العبادي بدأ استلام أسماء مرشحي الكتل السياسية لشغل المناصب الوزارية الجديدة.

إلى ذلك، أكدت المصادر أن المشاورات التي دارت بين الكتل السياسية والعبادي كانت صعبة بعض الشيء، بسبب ارتفاع سقف المطالبات، لكن العبادي والفرقاء السياسيين نجحوا في تخطيها، وبدأ الرئيس المكلف باستلام أسماء المرشحين لشغل مناصب التركيبة الوزارية الجديدة ضمن الالتزام المعلن بحكومة توافق وطنية لإدارة البلاد ومواجهة خطر داعش.

وكان العبادي قد صرح بحسم أمر الوزارات قبل انتهاء المدة الدستورية في الحادي عشر من الشهر المقبل

توزيع الحقائب وتلقي المطالب

من جهتهم، طالب الأكراد بضم قوات البشمركة إلى وزارة الدفاع العراقية وتنفيذ المادة 140، وزيادة حصة الإقليم من موازنة الدولة المالية. وأجّلوا موضوع الحقائب الوزارية، بحسب ما أعلن زيباري رئيس الوفد الكردي المفاوض.

أما ائتلاف دولة القانون الذي يترأسه نوري المالكي فأكد تقديم طلب إلى التحالف الوطني بمنح الائتلاف منصبي نائبي رئيس الجمهورية والبرلمان.

أما منصب نائب رئيس الوزراء فطالب به من التيار الصدري، لكن لم يتم الاتفاق بعد على تلبية المطالب التي تقدمت بها الكتل السياسية المنضوية في التحالف الوطني

كذلك، كان لكتلة الاتحاد القوى الوطنية مطالب حول المحافظات الست المنتفضة بحسب قولهم، وإلغاء قانون اجتثاث البعث والشراكة الحقيقية في الحكم.

وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن الأسبوع القادم سيكون أكثر وضوحا على صعيد المشهد السياسي في العراق وحسم التشكيلة الجديدة للحكومة التي ينتظرها العراقيون لإنقاذ البلاد.