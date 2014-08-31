العراق..أوباما يجيز العمليات العسكرية لفك حصار أمرلي

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة شنت غارات جوية على مقاتلي "داعش" قرب بلدة أمرلي الشيعية (160 كلم شمال بغداد) المحاصرة بشمال العراق، أمس السبت، وأسقطت مساعدات إنسانية على المدنيين في المنطقة.

وقال مارك رايت، المتحدث باسم البنتاغون، إن الرئيس باراك أوباما أجاز هذه العملية، مضيفاً أن المساعدات سلمتها طائرات أميركية إلى جانب طائرات من بريطانيا وفرنسا وأستراليا.

ويحاصر مقاتلو "داعش" أمرلي منذ أكثر من شهرين.

وأطبقت وحدات من الجيش العراقي وقوات كردية على مقاتلي "داعش"، السبت، في هجوم لفك حصار المتشددين للبلدة.

وتمكن سكان أمرلي المسلحون من صد هجمات مقاتلي "داعش". وما زال أكثر من 15 ألف شخص محاصرين بالداخل.

وأعلن البنتاغون في وقت سابق أنه شن غارات جوية جديدة على مواقع لمقاتلي "داعش" قرب سد الموصل الاستراتيجي في شمال العراق.

وأوضح أن العملية هدفت إلى دعم القوات الكردية والعراقية وكذلك "حماية بنى تحتية حيوية وطواقم ومنشآت أميركية، إضافة إلى الجهود الإنسانية" التي تشهدها هذه المنطقة.

